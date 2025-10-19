Herida una conductora en un accidente de tráfico en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, en Rianxo

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) Chechu Río

Una conductora resultó herida, inicialmente de carácter leve en un accidente de tráfico registrado poco antes de las tres menos cuarto de esta tarde a la altura del kilómetro 18 de la Autovía do Barbanza, concretamente en la calzada en dirección hacia Padrón, en un tramo situado entre los accesos de Taragoña y Té, en Rianxo.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había producido un siniestro en la AG-11 en Boiro y, con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del mismo a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, al personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11 y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Este último servicio movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en el lugar de O Saltiño, hasta el lugar del aviso. Sin embargo, posteriormente, se pudo saber que el alertante se había equivocado al facilitar la ubicación del suceso y que realmente tuvo lugar en Taragoña.

Al parecer, en el accidente de tráfico se vio implicado un único vehículo y consistió en consistió en una salida de vía con posterior colisión contra el guardarraíl del margen derecho de la vía. La conductora del coche siniestrado se quejaba, principalmente, de dolores en el pecho y se encontraba algo aturdida por lo ocurrido. La Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela instruye el atestado.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima en el lugar y, seguidamente, procedió a su traslado al centro de salud de la localidad para recibir la atención médica que precisaba y que le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.