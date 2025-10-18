Mi cuenta

Rianxo

Mar y Cofradía de Rianxo analizan la regulación de capturas accidentales de molusco con el bou de vara y un posible adelanto de la cuota de sardina

El director xeral de Pesca y el patrón mayor de la localidad analizaron las necesidades de dicho pósito con el fin de atender sus demandas para impulsar la actividad marítimo-pesquera en el municipio

Chechu López
18/10/2025 12:21
El patrón mayor rianxeiro, Miguel Ángel Iglesias, mantuvo una reunión de trabajo con el director xeral de Pesca, Cándido Rial
El patrón mayor rianxeiro, Miguel Ángel Iglesias, mantuvo una reunión de trabajo con el director xeral de Pesca, Cándido Rial
Cedida

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, mantuvo una reunión de trabajo con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, para analizar las necesidades de dicho pósito barbanzano y atender sus demandas con la finalidad de impulsar la actividad marítimo-pesquera de la localidad.

 

En este sentido, abordaron una posible revisión de la regulación de las capturas accidentales de molusco con arte de bou de vara y la toma en consideración de un adelanto de la cuota de sardina para los meses de noviembre y diciembre con el objetivo de asegurar el trabajo de los barcos que no disponen de otras artes de pesca.

