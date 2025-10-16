El PSOE invita al presidente de la comisión parlamentaria de Educación a visitar colegios de Rianxo para comprobar "a súa masificación e necesidades"

Aitor Bouza es el portavoz del grupo socialista en la comisión parlamentaria de Educación Cedida

El portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria de Educación, Aitor Bouza, invitó ayer a su presidente e integrantes de la misma a visitar los colegios Rianxo para comprobar “a masificación e necesidades reais que teñen”, agregando que la Xuynta de Galicia no lo hace. Además, el diputado socialista demandó que el PP rectifique su postura y apoye el refuerzo de profesorado, pues sostuvo que hay niños que quedan sin atención, "pero iso non lle preocupa aos populares", precisó.

El diputado dijo que en el ‘‘Ana María Diéguez’ de Asados hay 13 alumnos que precisan de apoyo de un especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT), lo que supondría 75 horas de atención, pero de las que sólo se dispone de 34, es decir, el 45%, y agregó que sólo se imparte 15 de las 43 horas que hacen falta de Audición e Linguaxe (AL), y que en el ‘‘Xosé María Brea Segade’ de Taragoña precisan de un especialista en AL a tiempo completo y que sólo se le asigna media jornada.

Bouza afeó al conselleiro acudiera hace unas semanas al Pazo do Hórreo a "fardar" de que hablaba con todos, precisando que eso no es cierto, pues no lo está haciendo con las comunidades educativas y que, "porque non lle interesa, non fala coa de Rianxo e, de feito, a ameaza". Eso fue algo que el portavoz del PSOE en la comsión parlamentaria calificó de "intolerable", pues sostuvo que la Consellería de Educación debe velar por los intereses de los alumnos uqe tienen derecho a una educación pública de calidad, independientemente de las necesidades que tengan.

Desde la Consellería de Educación insisten en que en el colegio de Asados cuentan con el profesorado que le corresponde en función del número de unidades y que incluso este curso se le envió profesorado extraordinario, y que en el de Taragoña su dotación es correcta conforme al catálogo y aclaró que tiene asignado un docente más en Primaria ya que el aula de 4º tiene más de 25 alumnos.