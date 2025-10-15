Un coche acaba volcado en medio de la calzada de de O Pazo, en Rianxo, tras un aparatoso accidente de tráfico en el que chocó con un vehículo aparcado

Un coche acabó volcado en la carretera tras salirse de la vía por el margen derecho e impactar contra otro automóvil aparcado en el lugar de O Pazo Cedida

La carretera de titularidad provincial DP-7202, a la altura del punto kilometrico 1,200, en el lugar de O Pazo, en Rianxo, fue escenario de un aparatoso accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos coches. Uno de esos vehículos circulaba por esa calzada cuando, posiblemente debido a un despiste, su conductor perdió el control de los mandos del mismo y se salió de la vía por el margen derecho e impactó contra otro automóvil que se encontraba aparcado y al que desplazó varios metros, llegando a atravesar la acera y quedar a medio camino de la misma y de la cuneta y una finca.

Seguidamente, el coche causante del siniestro acabó volcado sobre el carril contrario al de la marcha que llevaba. Hasta el lugar del suceso, en el que se registraron atascos importantes hasta que una grúa retiró el vehículo que obstaculizaba la vía, se movilizaron la Policía Local y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo, así como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas personales.