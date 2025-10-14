Mi cuenta

Rianxo

El PSOE de Rianxo exige que Augas de Galicia asuma la gestión integral de la EDAR y del tanque de tormentas que se viene demandado desde el año 2022

Su portavoz critica que el servicio se está gestionando mediante “contratacións urxentes con empresas que incluso levan meses sen percibir pos pagos correspondentes polo Goberno de Julián Bustelo”

Chechu López
14/10/2025 23:30
Edar de Rianxo
Edar de Rianxo
Cedida

El PSOE de Rianxo insta a la Xunta de Galicia, y especialmente a Augas de Galicia, a desbloquear de inmediato el proceso para que la Administración autonómica asuma la gestión integral y conjunta de la EDAR y parque de tormentas de la localidad o que, en su defecto, active cuanto antes la licitación del servicio, “para garantir unha prestación estable, eficiente e coordinada, sen que iso supoña un sobrecuste nin a creación de novos canons para o Concello”. 

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Rial, recuerda que no se trata de una demanda nueva, pues señala que el anterior Gobierno local ya se lo solicitó en 2022 a Augas de Galicia. Añade que, debido a que transcurridos “case catro anos” sin que la situación se haya resuelto y que el servicio se esté gestionando mediante “contratacións urxentes con empresas que incluso levan meses sen percibir pos pagos correspondentes por parte do Goberno de Julián Bustelo”, es por lo que reitera la demanda. 

Óscar Rial indica que la situación descrita de ese servicio esencial “xera inestabilidade, precariedade e risco tanto para a prestación do servizo como para a protección ambiental da ría, e pon de manifesto a falta de planificación pola Administración autonómica”.

