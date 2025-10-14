Mi cuenta

Rianxo

El PSOE critica la línea Santiago a Ribeira por su afectación a la conexión de varias parroquias

Fátima Pérez
14/10/2025 07:50
Oscar Rial, portavoz del PSOE de Rianxo 
D.A.

El PSOE de Rianxo advierte que la reestructuración de la línea Santiago-Ribeira propuesta por la Xunta de Galicia perjudica gravemente al municipio, dejando a varias parroquias como Araño, Leiro e Isorna sin frecuencias, y zonas como Asados, Burés, Taragoña y el casco urbano con conexiones  reducidas.

El portavoz del partido socialista rianxeiro, Oscar Rial, asegura que este tema se debatirá a nivel parlamentario en Santiago y afirma, “creo que hai que expoñer un plan alternativo”.

Tal y como apuntan, con esta reestructuración Asados y Burés pierden todas las frecuencias a Santiago y Ribeira, y reducen su conexión con Padrón y Rianxo, mientras que Taragoña pierde sus frecuencias con Padrón y Santiago.

Por su parte, el casco urbano queda sin frecuencias con Santiago, y con Padrón se reducen en un 60%.

“Nós xa defendemos un aumento, o erro é facelo deixando descolgados varios puntos do concello”, apunta.

Con todo, también defienden el aumento de las frecuencias  con la comarca de O Sar y con Santiago, así como la creación de una conexión con Catoira, pero insisten, “a Xunta fai todo o contrario e as reduce”. 

