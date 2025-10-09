La Casa de Acompañamento de Persoas Maiores de Rianxo se ubicará cerca del instituto

Formoso y Bustelo en la parcela donde se edificará la CAM de Rianxo Cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, participaron ayer en un encuentro de seguimiento del proyecto de la futura Casa de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM) de Rianxo, que se levantará en una parcela municpal de 8.000 metros cuadrados cerca del IES Félix Muriel, en la calle Rianxiño.

González Formoso destacó que las CAM “rompen cos modelos tradicionais de residencias e poñen no centro ás persoas”, de modo que su apuesta es por un “modelo máis humano, máis próximo e máis digno que permita ás persoas maiores vivir nun entorno familiar, conservando os seus vínculos afectivos e a súa autonomía”.

Por su parte, Bustelo remarcó que este proyecto “supón un paso adiante na atención ás persoas maiores e na mellora dos servizos sociais do municipio e da comarca” y agradeció que Rianxo haya sido elegida por la Diputación “para poñer en marcha este novo modelo de coidados”.

El modelo de la CAM de Rianxo se desarrollará en una parcela de ocho mil metros cuadrados, de los cuales 5.300 serán edificables. El edificio se organizará en cuatro unidades convivenciales que ofrecerán 59 plazas. Cada unidad tendrá cocina salón y espacios comunes que reproducen el ambiente de un hogar. Habrá, además, atención médica geriátrica, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y fisioterapia.