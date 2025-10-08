Mi cuenta

Rianxo

La Xunta anuncia en Rianxo que potenciará los oficios tradicionales

El conselleiro de Emprego visitó Astilleros Catoira y ensalzó la labor artesanal de la carpintería de ribeira

D. A.
08/10/2025 23:22
José González durante su visita a Astilleros Catoira, acompañado por el alcalde, Julián Bustelo
José González durante su visita a Astilleros Catoira, acompañado por el alcalde, Julián Bustelo
Estas ayudas estarán dotadas con un millón de euros con la previsión de llegar a unos cincuenta aprendices, de la mano de la Fundación Artesanía de Galicia que defiende el relevo generacional en ámbitos como el de la artesanía.

Durante su estancia en Rianxo, el conselleiro puso en valor el obradoiro de construcción de embarcaciones en madera y el oficio de la carpintería de ribeira, que requiere de un proceso artesanal minucioso y de un conocimiento riguroso de la materia.

El conselleiro destacó que este patrimonio hace que Galicia sea “un referente nesta actividade, que ten un gran potencial para a economía e que é sustentable e respectuosa co medio ambiente respondendo ás tendencias actuais de produción”.

Durante su estancia en Rianxo, donde estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Julián Bustelo, el conselleiro expuso la importancia de visibilizar el oficio de la carpintería de ribeira y enfatizó que los encuentros de embarcaciones tradicionales son un gran escaparate para ello.

Compromiso con la artesanía

Asimismo, remarcó su compromiso por la artesanía gallega “como motor económico no rural, como vertebrador do territorio e con potencial para o emprendemento”

Sobre esta cuestión recordó que el compromiso se materializa a través de la labor de la Fundación Artesanía de Galicia como sello de “calidade e identidade”. Y añadió que “trátase dunha aposta que reflicte no Plan Estratéxico do Comercio 2025-2030, cun investimento de 320 millóns de euros e con medidas específicas para a remuda xeracional e impulsar novas vocacións no eido artesanal”. 

