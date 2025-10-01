Mar otorga al Club de Piragüismo de Rianxo la concesión para ocupar el edificio de deportes náuticos con el 90% de bonificación de las tasas

La concelleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, visitaron las actuaciones que se ejecutaron en el puerto rianxeiro - Luis Polo

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, informó ayer que Portos de Galicia otorgó una concesión al Club de Piragüismo de Rianxo para la ocupación del edificio de deportes náuticos con una bonificación del 90% en las tasas portuarias, debido a la actividad formativa a la que se destina el inmueble. Además, desveló que está tramitando una concesión a favor del Club de Remo de Rianxo para uso del almacén de material y embarcaciones y área de entrenamiento, que también es susceptible de idéntica bonificación. Así lo dio a conocer en la visita que realizó al puerto rianxeiro junto al presidente del ente portuario, José Antonio Álvarez, para conocer la necesidades actuales de esta infraestrutura portuaria.

La responsable autonómica tamén mantuvo un encuentro con los responsables del Club Náutico de Rianxo, en la que se abordaron asuntos de interés para el desarrollo y potenciación de la náutica de lrecreo en la localidad, destacando en este línea que este sector tiene un gran potencial y que "xoga un papel clave na dinamización das comunidades costeiras e na diversificación das súas economías". También recordó que Portos de Galicia tramita una concesión con la finalidad de construir y explotar unas nuevas instalaciones náutico recreativas, que suponen una inversión estimada de 1,7 millones de euros por parte el club náutico. Villaverde indicó que ayer Portos de Galicia recibió el preceptivo informe favorable del Ministerio de Transición Ecológica que permite avanzar en la tramitación, así como el informe favorable para las obras de mejora de la operatividad del puerto.

La conselleira también se reunió con representantes de la Cofradía de Pescadores de Rianxo para abordar las necesidades de los profesionales del mar en la localidad. Así, Villaverde enmarcó este encuentro en la agenda que está realizando desde su toma de posesión del cargo para visitar cada uno de los pósitos gallegos y que le permitió conocer sus demandas singulares y estudiar conjuntamente medidas que permitan continuar avanzando en la competitividad y sostenibilidad de la actividad pesquera. Y comprobó comprobou la finalización de los trabajos de dotación de nuevas luminarias tipo led en las que Portos de Galicia invirtió 270.000 euros, así como la renovación del firme de la explanada situada delante de la lonja, a la que se destinaron 73.000 euros y que se rematarán en los próximos días.