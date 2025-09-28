Rianxo sale a la calle en defensa de una educación pública “xusta e humanitaria”

Una de las manifestaciones que se convocó en Rianxo por la educaciónD.A.

Rianxo se manifiesta hoy en defensa por una educación pública “xusta e humanitaria” con una concentración que partirá del muelle a las 12:00 horas para recorrer las calles del municipio y poner fin en Praza Castelao.

Tamara García, secretaria de la ANPA ‘Fonte da Revolta’ del colegio ‘Ana María Diéguez’ de Asados, asegura que llevaban días sin llevar a los niños al colegio como parte de protesta. “Agora comezamos outra fase, que é saír á rúa e expoñer os nosos problemas, pero sairemos con outras ANPA”, explica y asegura que participarán también asociaciones de escuelas en Ribeira y Boiro.

La secretaria de la ANPA rianxeira denuncia problemas de falta de recursos y cuidadores e insiste: “non somos catro pais tolos, ningún dos colexios ten resposta e vémonos obrigados a seguir facendo ruído”.

Los manifestantes también critican las palabras del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien tal y como apuntan aseguró que el curso arrancó con normalidad, sin embargo ellos quieren mostrar que la normalidad no pasa por los recortes educativos.

Psoe se une a la manifestación

El PSdeG participará también en la concentración y asistirán los diputados socialistas en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza y Patricia Iglesias, quienes quieren mostrar su respaldo a las familias, al alumnado y a la comunidad educativa que reclaman más recursos y profesorado a la Xunta de Galicia para garantizar una educación pública de calidad que ponga fin a las carencias de recursos en educación.