El Parlamento aprueba una iniciativa del BNG para activar la BUO de incendios en Rianxo

La diputada del BNG, Rosana Pérez, en el Parlamento de GaliciaD.A.

El Parlamento gallego aprueba por unanimidad una iniciativa del BNG para que la Xunta de Galicia ponga en marcha, con todos los recursos, la Base de Unidad Operativa (BUO) de extinción de incendios de Rianxo antes de que termine el año.

La diputada nacionalista Rosana Pérez denunció en la Comisión de Agricultura los reiterados retrasos de la Xunta, que lleva tres años sin cumplir su compromiso, y criticó que el Gobierno del PP abriera la base “pola porta de atrás” en plena oleada de incendios, sin estar completamente operativa, solo para decir que estaba abierta.

Pérez recordó que la BUO fue anunciada en 2022 tras una ola de incendios especialmente grave en O Barbanza, pero las obras no comenzaron hasta mayo de 2023 y no se han cumplido ninguno de los plazos prometidos desde entonces. “Unha mostra máis deste despropósito e dos enganos continuados e persistentes da Xunta do PP”, explica.

Incluso en campaña electoral, el PP volvió a prometer su apertura para el verano de 2024, algo que tampoco ocurrió.

La diputada advirtió que el BNG estará vigilante para que la base entre en funcionamiento real este año y con todos los medios necesarios, tal como recoge el acuerdo aprobado por el Parlamento.