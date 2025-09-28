Rianxo
El Laboratorio Ecosocial do Barbanza lanza tres cursos gratuitos sobre sostenibilidad en los montes
Las formaciones, de entre 40 y 50 horas, serán impartidas por especialistas y combinarán sesiones teóricas y prácticas
El Laboratorio Ecosocial do Barbanza impulsa tres nuevas formaciones gratuitas en Rianxo centradas en la ganadería extensiva, la micología y el cultivo del castaño para fruto.
Las formaciones, de entre 40 y 50 horas de duración, serán impartidas por especialistas y combinan sesiones teóricas y prácticas. El objetivo es reforzar las capacidades locales y promover modelos de aprovechamiento sostenible del monte, ofreciendo conocimientos aplicables tanto para personas interesadas en emprender como para aquellas que ya trabajan en el medio rural.