Rianxo

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza lanza tres cursos gratuitos sobre sostenibilidad en los montes

Las formaciones, de entre 40 y 50 horas, serán impartidas por especialistas y combinarán sesiones teóricas y prácticas

Fátima Pérez
28/09/2025 20:13
Un taller impartido por el Laboratorio Ecosocial do Barbanza D.A.

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza impulsa tres nuevas formaciones gratuitas en Rianxo centradas en la ganadería extensiva, la micología y el cultivo del castaño para fruto. 

Las formaciones, de entre 40 y 50 horas de duración, serán impartidas por especialistas y combinan sesiones teóricas y prácticas. El objetivo es reforzar las capacidades locales y promover modelos de aprovechamiento sostenible del monte, ofreciendo conocimientos aplicables tanto para personas interesadas en emprender como para aquellas que ya trabajan en el medio rural.

