El Laboratorio Ecosocial do Barbanza lanza tres cursos gratuitos sobre sostenibilidad en los montes

Un taller impartido por el Laboratorio Ecosocial do Barbanza D.A.

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza impulsa tres nuevas formaciones gratuitas en Rianxo centradas en la ganadería extensiva, la micología y el cultivo del castaño para fruto.

Las formaciones, de entre 40 y 50 horas de duración, serán impartidas por especialistas y combinan sesiones teóricas y prácticas. El objetivo es reforzar las capacidades locales y promover modelos de aprovechamiento sostenible del monte, ofreciendo conocimientos aplicables tanto para personas interesadas en emprender como para aquellas que ya trabajan en el medio rural.