Los padres del colegio de Asados denuncian amenazas de traslado a Fiscalía de Menores la medida de no llevar a sus hijos a clase, que ya suspendieron

Los padres de los alumnos del colegio 'Ana María Diéguez' de Asados, en Rianxo, acordaron en una reunión mantenida a última hora de este miércoles que a partir de este lunes 28 volverán a llevarlos o enviarlos a clase, a donde todavía no van desde que el pasado 8 de septiembre comenzó el curso escolar, pero reconocen que ahora han tenido que adoptar esa difícil decisión sobre los pasos a seguir en su protesta '0 nenos'm, pero sus hijos ya quieren volver a encontrarse con sus compañeros y amigos y con los profesores. Esta decisión la adoptaron en medio de un ambiente enrarecido en su relación con la Consellería de Educación, de la que aseguran que desde el inicio del curso no recibieron más que "desinterés, indiferencia e falta de vontade por solucionar problemas".

Pero, añade que lo que si recibieron fueron "ataques" e incluso "ameazas" relativas a los protocolos de absentismo, pues precisan que desde el departamento que dirige Román Rodríquez han remitido el caso a la Fiscalía de Menores para que tome cartas en el asunto, algo que ven como una medida de presión por parte de la Administración autonómica para que dejen de movilizarse y de defender los derechos e intereses de sus hijos, cuando consideran que ese Ministerio Público "non está para esto, senón que se ten que preocupar de outras realidades moito máis duras e que van noutros sentidos".

En ese sentido, desde la ANPA 'Fonte da Revolta' se dirigen a la Consellería de Educación para decirle que "o que tiña que haber feito e facer agora é vir aquí, achegar posturas, recibir ás familias e falar de realidades, que igual é o que lle fai falta a Administración, deixar de enterrarse tanto na burocracia e atender á realidade dos centros educativos e de quen está día a día nas aulas e sufre e sabe da realidade do alumnado", puntualizaron los representantes de los progenitores.

Necesidades sin cubrir

De todas maneras, por el momento, la totalidad de escolares tampoco regresará hoy a las aulas, por lo que todavía no han podido dar comienzo al curso escolar "por non garantirse que vaian estar cubertas as necesidades educativas do alumnado, xa que non dotan ao centro educativo cos recursos humanos que lle corresponden por lei". Y recuerda que lleva mucho tiempo reclamando que desde la Consellería de Educación se ponga solución a las carencias del sistema educativo "que empeora a cada ano que pasa" y recordó que "xa no curso pasado realizamos multitudinarias manifestacións en Rianxo por estos motivos".

La ANPA 'Fonte da Revolta' del CEIP de Asados, que puntualiza que este miércoles se cumplieron trece días en los que el 100% del alumnado secundó la protesta, por lo que agradeció a las familias y, por supuesto, a los propios niños que están deseosos de comenzar las clases y que "con todo o seu esforzo e determinación fixeron posible este movimiento unánime, sen precedentes o a la vista e todos.

"Que xa está ben, que as familias non imos permitir que se pisen sistemáticamente os dereitos dos nenos na Educación Pública, non imos permitir que se xogue co seu futuro", señalan desde el colectivo de padres, que consideran preciso "dar por rematada esta fase da protesta desconvocando a folga '0 nenos' e dando paso á seguinte fase da protesta" y aclaran que "as familias do CEIP 'Ana María Diéguez' non imos deixar de loitar "nin entrar nunha guerra que non ten sentido, nin vamos a permitir que se nos ameace, pois estamos exercendo un dereito e reivindicando fronte a unha deixadez por parte deste sistema que non garante a ensinanza de calidade, igualitaria e inclusiva da que presumen".

Preguntas

Por ello, desde la ANPA 'Fonte da Revolta' se hacen varias preguntas sobre las razones por las que un padre y una madre tienen que suplicar un cuidador para su hijo con discapacidad cuando la ley marca que le corresponde, para garantizar la movilidad doe su hijo en el colegio o para qie su hijo tenga las horas de especialistas que necesita en el colegio cuando le corresponde esa atención por ley, o por qué un profesor tiene que suplicar el desdoblamiento de un aula en la que la ratio se supera como marca la ley y hay niños a los que no se puede llegar por la saturación de horas para hacer apoyos debido a la falta de personal especialista, o por qué un equipo directivo y docente de un colegio tiene que suplicar la incorporaciñon de un tutor para atender una clase.

"Esto é un exemplo de cento-s de realidades en diferentes centros educativos da nosa comunidad. Non son caprichiños, senón demandas reais a problemas reais...emandas reais a problemas reais" y que, por el contrario, desde la Consellería de Educación no recibieron "máis que desinterese, indiferencia e falta de vontade por solucionar problemas", mientras insisten en que en el cpolegio de sus hijos no cuentan con personal especialista en Pedagoxía Terapeútica (PT) ni en Audición e Linguaxe (AL) suficiente para atender al alumnado con necesidades específicas y de apoyo educativo (NEAE).

Recursos solicitados

"Esos recursos foron solicitados por parte do centro en tempo e forma. É tan fácil como respostar a esta solicitude pois eses números son reais e suficientes para entender a falta de recursos no centro", subrayan desde la ANPA 'Fonte da Revolta', desde donde dejan constancia de que las familias "estamos máis fortes que nunca" y que dar por rematada esta fase de protesta "non é sinónimo de desestimento senón de responsabilidade, como estivemos facendo ata o de agora, pois facer esta folga doulle unha lección de vida aos nosos fillos, e isto fainos un pouco máis fortes para afrontar a vida, pois vemos que cada vez estase poñendo máis dura a cada tempo que pasa".

Desde la ANPA del colegio de Asados indicaron que, a partir de ahora, empieza una nueva etapa y que les esperan meses de duro trabajo pero que no se rinden y desvelan que están trabajando con otras ANPA para, de forma conjunta, "loitar contra esta xestión abusiva e sen escrúpulos". "Sabemos que moitos centros teñen os mesmos problemas que nós e imos intentar que todos xuntos poidamos facerlle ver aos responsables da educación dos nosos fillos que non somos un caso aillado como están tan ninteresados en facer ver e os pais si imos defender os dereitos dos futuro de Galicia", manifestaron desde el colectivo de padres, que remató con su consigna que se convierte en su guía a partir de ahora: "Román, atende, Asados non se rende".