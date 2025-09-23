Polish_20250922_104658644 (1)

La ANPA ‘Fonte da Revolta’ del colegio ‘Ana María Diéguez’ de Asados, en Rianxo, convocó una concentración para este mediodía delante de las instalaciones del centro educativo, coincidiendo con la comparecencia en el Parlamento de Galicia por parte del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para responder a los problemas que se están denunciando desde la comarca de O Barbanza, en general y de dicho colegio rianxeiro en particular, y hacerle llegar desde la distancia su disconformidad por el hecho de que desde su departamento no se atiendan sus demandas sobre profesores necesarios, especialmente especialitas en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) y el desdoble del aula de quinto curso de Primaria.

El lugar en el que tendrá lugar esa concentración de protesta es el mismo en el que el colectivo de padres de alumnos del colegio Ana 'María Diéguez' montó en la jornada de ayer una performance con la que pretende seguir haciendo presión y dar a entender que “educación non é só sentarse nun pupitre e punto, senón que hai que dotar de recursos aos colexios para poder dar as garantías que marca a lei: educación inclusiva, igualitaria e equitativa”, y donde cada niño, independientemente de como sea, tenga la posibilidad de aprender “e non de ir tirando, como pasa agora, cun profesorado a todas luces saturado e sen recursos”, subrayaron desde la ANPA 'Fonte da Revolta'.