A Pobra se despide de forma anticipada del Nazareno entre polvos de vistosos colores

Decenas de personas de diferentes edades disfrutarom con la fiesta holi en A CovechaChechu Río

A la espera de que llegase el fin de fiesta con un pase de tres horas del show de la orquesta El Combo Dominicano, dentro de su gira “Feliz a mi manera” con la que celebra el 20 aniversario de su llegada a Galicia, y del espectáculo de fuegos artificiales aéreos, acuáticos y con 300 drones, A Pobra despidió de manera anticipada sus fiestas del Nazareno con una animadísima fiesta holi, en la que la explanada de A Covecha y la fachada marítima se llenaron de colorido.

Fue el resultado del medio millar de bolsas con polvos de diferentes colores que se repartieron desde las cuatro y media de la tarde para que los participantes se manchasen unos a otros mientras DJ Rokiño hacía sonar los ritmo más pegadizos y marchosos para no dejar de moverse. Primero lo hicieron por el vial pegado a la ría hasta la rotonda situada a la altura de las instalaciones náutico-deportivas. Una vez dejaron de correr, les esperaba el pinchadiscos para que sigueran moviéndose con temas como “Follow the lider”, entre otros.

Al acabar ese evento festivo, tuvo lugar un concierto de la Banda de Música de Moimenta en los jardines Valle-Inclán que fue del agrado del público, y que ya había hecho lo propio al mediodía, mientras que la banda de gaitas Os Chaneiros y el grupo de gaitas O Son do Pote realizaron pasacalles y recorrieron los viales donde se ubican los locales hosteleros para llenarlos de animación, mientras que los gaitreiros de Xiada lo hiocieron con alboradas por las zonas rurales del municipio. Y los más pequeños pudieron disfrutar a lo largo de la mañana de una fiesta infantil en las pistas de O Castelo.