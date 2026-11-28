La parroquia boirense cuenta con el apoyo del Concello de Boiro Cedida

La parroquia de Cures, en Boiro, ya está de celebración.

Las fiestas de San Andrés comenzaron este sábado con una jornada de ambiente popular y gastronómico que reunió a vecinos y visitantes alrededor de la mesa y la música.

Los festejos continuarán durante los próximos días, hasta el jueves tres de diciembre, con diferentes celebraciones religiosas en honor a los santos que protagonizan el programa.

El inicio de las fiestas estuvo marcado por una comida popular y la jornada continuó por la tarde con una sesión vermú y un tardeo amenizado por un dj, dando paso a varios días en los que la tradición y la convivencia vecinal volvió a ocupar un lugar destacado.

Tras el arranque del fin de semana, el programa continuará este lunes, treinta de noviembre, con la jornada dedicada al patrón de la parroquia, San Andrés.

A las 12.00 horas tendrá lugar una misa cantada en la iglesia parroquial, seguida de una procesión acompañada por gaiteiros.

Las fiestas de Cures constituyen una cita tradicional para los vecinos, que vuelven a reunirse en torno a una programación que combina gastronomía, música y celebraciones religiosas.

La organización corre a cargo de la parroquia con la colaboración del Concello de Boiro.