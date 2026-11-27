Integrantes de la Comisión de Festas de Lampón Cedida

La Comisión de Festas de Lampón alerta sobre un individuo que se hace pasar por los organizadores pidiendo dinero por las casas. Explican que el presunto estafador ya ha tenido suerte con dos mujeres en Escarabote, agenciándose dinero destinado a las fiestas. Hacen un llamamiento para que solo se les de dinero a los integrantes identificados en sus redes sociales.

De momento, al recoger el dinero en etapas, la persona solo se pudo llevar sobre 35 euros, por lo que no se ha procedido a formalizar ninguna denuncia.

Sin embargo, sí que piden que los vecinos y vecinas de Escarabote tengan cuidado, y que comprueben que los recaudadores van en pareja y que les dan recibo con el sello, para confirmar que el dinero se lo entregan a la comisión.