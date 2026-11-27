Desperfectos localizados Cedida

Boiro Novo llevará al Pleno del 30 de noviembre una moción reclamando una intervención integral que solucione los problemas de humedades, filtraciones y accesibilidad del edificio. Presentaron ya este tema al gobierno mediante un ruego en el que se celebró en febrero de este año. Xurxo Triñanes, portavoz del grupo boirense, explica que tras medio año sin avances en el inmueble, presentan esta proposición para que se formalice un acuerdo.

La asamblea ciudadana explica que el Centro Social de Abanqueiro presenta un estado de deterioro cada vez mayor por la falta de mantenimiento y que es necesaria una actuación urgente para garantizar unas condiciones dignas para las personas usuarias y trabajadores.

“Os desperfectos non son de agora, recibimos queixas sobre o edificio xa a principios da lexislatura. Visitamos o inmueble a principios de ano, e agora voltamos para redactar a iniciativa, nótase que vai a peor. O cacho caído da parede é máis grande, a madeira do parqué esá máis inchada, de feito o rodapé agora sepárase e cae”, explica Triñanes. Añade que en la concentración del 25-N, varios vecinos le transmitieron que el problema con más urgencia es el ascensor, ya que hay usuarios con dificultad de movilidad, con muletas y andadores, que no pueden acceder al centro.

La propuesta recoge la impermeabilización de la fachada, la substitución del pavimento y de las ventanas deterioradas, la reparación de las paredes interiores, la comprobación de posibles afecciones estructurales y eléctricas, la renovación del mobiliario necesario y la reparación del ascensor

Cambio de cubierta y impermeabilización del Centro Social de Cures El Concello inició hace un mes las obras del Centro Social de Cures, una actuación de un importe de 155.765,08 euros, con financiamiento de la Diputación de A Coruña. Las obras que se están llevando a cabo son el cambio de cubierta de fibrocemento existente por un aislamiento sobre forzado horizontal para la mejora del envolvente y falso techo con aislamiento. Se va a realizar también la impermeabilización de las fachadas y el cambio de las carpinterías exteriores para la mejora de la eficiencia energética. La Administración local explica que esta actuación está dentro de un plan para la mejora de los distintos centros sociales del municipio, como las de Esteiro, finalizadas hace un mes.

Para esta intervención, apelarán a que se realice con el presupuesto municipal del POS adicional que se destinó a gasto corriente. “Eu xa recriminei no Pleno no que se decidiu isto que algún remanente fora destinado para a instalación, pero o goberno non me contestou á petición”, apunta el portavoz boirente. Añade que este no es el único de los centros sociales del municipio que necesitan arreglos urgentes, en el de Cabo de Cruz, del que explica que ya quedó desierta la licitación, aún hay goteras importantes.