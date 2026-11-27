Acto de Amicos con el PSOE Cedida

Amicos se convirtió en las últimas semanas en un espacio de encuentro entre la política y la ciudadanía. Representantes de casi todos los grupos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se acercaron a su Centro de Atención Integral para presentar sus programas electorales, explicar sus propuestas y, sobre todo, poder responder las preguntas de las personas con discapacidad intelectual que forman parte de la organización boirense.

La iniciativa, para la que fueron invitadas las formaciones políticas, se enmarca en el proyecto Ciudadanía Inclusiva: Impulsando instituciones sólidas desde la discapacidad intelectual, con que la asociación trabaja para que las personas con discapacidad intelectual ejerzan sus derechos como ciudadanos e contiene con la información para participar de forma activa en la vida pública. “Un obxectivo que cobra especial relevancia nun período electoral, no que contar con información clara e comprensible resulta fundamental para poder escoller libremente”, expresan desde la asociación.

La entidad aprovechó también estos encuentros para trasladarles a las formaciones políticas sus reivindicaciones, muchas de ellas en línea con las señaladas por el colectivo de personas con discapacidad mediante ‘Plena Inclusión’, relacionadas con la inclusión y con los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Algunas son: acceso a la justicia y educación, empleo digno, o refuerzo de la protección, acceso a la vivienda, entre otros.