Imagen de archivo de una obra de teatro| Gonzalo Salgado

La localidad de Boiro afronta una nueva semana con una agenda cultural y de ocio que combina actividades familiares, propuestas de carácter tradicional y cine.

La primera jornada será mañana y contará con dos actividades. Por un lado, se celebrará la charla ‘Boiro en familia’ y por otro, el teatro familiar ofrecerá una alternativa de ocio para disfrutar con los más pequeños.

La programación continuará el sábado 28 con un taller de cestería, una oportunidad para acercarse a este oficio tradicional y conocer las técnicas de elaboración artesanal.

Ese mismo día comenzarán las fiestas de San Andrés de Cures, que se prolongarán durante cinco jornadas, con celebraciones previstas también para los días 30 de noviembre y uno, dos y tres de diciembre.

La agenda se completará el domingo 29 con una nueva sesión del ciclo de cine ‘Mestre Mateo’, que acercará al público una propuesta audiovisual vinculada al cine gallego.

De este modo, Boiro ofrece durante los próximos días una programación que combina cultura, tradición y entretenimiento.