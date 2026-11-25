Imagen del cartel de la actividad Cedida

El Centro Arqueolóxico do Barbanza celebrará el próximo doce de diciembre una nueva edición de su taller de tejido prehistórico, una actividad dirigida a niños y niñas de entre seis y catorce años, que busca acercarles las técnicas y los materiales empleados en la elaboración de tejidos en la Prehistoria.

La propuesta combinará una primera parte explicativa con otra práctica, en la que los participantes podrán conocer el proceso de transformación de la lana y experimentar con algunas de las técnicas utilizadas antiguamente para elaborar tejidos.

También conocerán el proceso del teñido, mediante una demostración en la que se utilizarán diferentes pigmentos.

La organización explica que el objetivo es que los participantes puedan seguir todo el proceso, desde la preparación de la lana hasta la elaboración del tejido, entendiendo los diferentes pasos necesarios para transformar una fibra natural en un material textil.

El taller concluirá con una parte práctica en la que cada niño podrá elaborar su propia pulsera, poniendo en práctica algunos de los conocimientos adquiridos durante la explicación.

La actividad contará con dos sesiones, a las 11.30 y a las 17.00 horas, con una duración aproximada de 80 minutos cada una.

A través de esta iniciativa, el Centro Arqueolóxico do Barbanza apuesta por una propuesta didáctica y participativa con la que acercar la vida cotidiana y las habilidades artesanales de las sociedades prehistóricas al público infantil.