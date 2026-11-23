Espacio de Coworking Lab Barbanza en Boiro Cedida

La Diputación de A Coruña y el Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) ponen en marcha un programa de formación y asesoramiento para ayudar a las pemes, personas autónomas y emprendedoras a incorporar herramientas digitales a su trabajo. La primera cita será el martes 24 de noviembre, en el Coworking Lab Barbanza, en Boiro.

La acción lo hará bajo el título ‘IA que traballa para a túa peme’, un taller gratuito que enseñará como emplear herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y agilizar la gestión diaria de un negocio.

La colaboración prevé doce centros de la red provincial con actividades adaptadas, entre los que también se encuentra A Pobra do Caramiñal.