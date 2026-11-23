Boiro
La Diputación organiza una formación digital gratuita sobre IA en Boiro
Será la primera parada de la iniciativa entre doce centros de la red provincial con actividades adaptadas, entre los que se encuentra A Pobra do Caramiñal.
La Diputación de A Coruña y el Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) ponen en marcha un programa de formación y asesoramiento para ayudar a las pemes, personas autónomas y emprendedoras a incorporar herramientas digitales a su trabajo. La primera cita será el martes 24 de noviembre, en el Coworking Lab Barbanza, en Boiro.
La acción lo hará bajo el título ‘IA que traballa para a túa peme’, un taller gratuito que enseñará como emplear herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y agilizar la gestión diaria de un negocio.
La colaboración prevé doce centros de la red provincial con actividades adaptadas, entre los que también se encuentra A Pobra do Caramiñal.