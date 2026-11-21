Triñanes recibe o premio da ABE nunha gala chea de emoción
Tamén distinguiron a Panadería Ourille como Mellor Comercio e a Mascolor no apartado de Empresa
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) celebrou este venres unha nova edición dos Premios ABE, nunha gala que reuniu 250 persoas na Pousada da Galiza Imaxinaria, completando o aforo do recinto. “Unha noite de recoñecemento, emoción e celebración que volveu situar no centro de atención o talento, o esforzo e a traxectoria das empresas e das persoas que contribúen ao desenvolvemento económico e social de Boiro”, apuntaron dende a organización.
A presenza de máis de 80 empresas asociadas, representadas entre os asistentes, converteu esta edición nun “fito” para a Asociación e nunha mostra da “unión e da forza dunha comunidade empresarial que sabe recoñecerse, acompañarse e celebrar os seus logros”.
A gala, presentada polo humorista David Perdomo e amenizada musicalmente por Chiña, combinou momentos de humor, historias empresariais, emoción e recoñecemento. Tres nomes propios centraron a noite: Panadería Ourille, distinguida como Mellor Comercio; Mascolor Comunicación, premiada como Mellor Empresa; e Gerardo Triñanes, que recibiu o Premio de Honra ABE 2026..
Daniel García Dosil, presidente da ABE, no deu discuros repasou algúns dos principais fitos da actividade da ABE, poñendo en valor o traballo realizado e, sobre todo, as persoas que están detrás de cada iniciativa. A intervención tamén tivo un espazo para a memoria familiar. O presidente lembrou o seu avó, tamén emprendedor, que reunía cada Nadal os seus 37 netos para contarlles a fábula do raposo e a garza. Daniel adaptou aquela historia ao contexto empresarial, converténdoa nunha reflexión sobre a importancia de colaborar, confiar e avanzar xuntos
O momento máis solemne e emotivo da noite chegou coa entrega do Premio de Honra ABE 2026 a Gerardo Triñanes, unha distinción concedida por unanimidade pola Xunta Directiva da Asociación”. Empresario, xerente de Astilleros Triñanes e expresidente da ABE, Gerardo representa unha parte fundamental da historia empresarial e asociativa de Boiro. A súa traxectoria profesional e o seu compromiso co asociacionismo convertérono nunha figura especialmente merecedora deste recoñecemento”. ABE traslada que agardan que a vindeira edición, a onceava, sexa tan espectacular como esta.