Accidente en la DP-1104 a su paso por el municipio de Boiro Cedida

Ayer se produjo un accidente de tráfico en la DP-1104 a su paso por el Concello de Boiro. Como consecuencia del siniestro, como apunta el Parque de Bombeiros de Boiro, dos personas resultaron heridas, por lo que fue necesario la movilización de dos ambulancias del 061 para su atención y traslado.

Asistieron medios de los Bombeiros de Boiro, 061, Policía Local de Boiro, Servizo Municipal de Protección Civil y Garda Civil de Tráfico.