Amicos programa varias visitas políticas a su Centro de Día para los integrantes del colectivo
El próximo será este jueves, con la visita de representantes del Partido Popular
Para garantizar que todas las personas dispongan de la información clara, veraz y accesible; Amicos de Boiro organiza un programa de visitas políticas en su Centro de Día. “Será un espazo de encontro e diálogo, no que as candidaturas poderán explicar as súas prioridades e as persoas participantes poderán preguntar, opinar e coñecer de primeira man as propostas”.
La próxima cita es este jueves 19, a las 11:00 horas. La líder de las listas al Congreo por A Coruña del PP, Fabiola García, y Nolo Romero, integrante gestora del PP del municipio, visitarán Amicos. Mañana, viernes 20, se pasará Podemos, con Isabel Faraldo y Lucas Meda, por el Congreso de A Coruña y Pontevedra, respectivamente, a las 11:30 horas. A las 15:30, Vox, participantes aun por determinar.