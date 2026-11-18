Primera visita del PSOE a Amicos Cedida

Para garantizar que todas las personas dispongan de la información clara, veraz y accesible; Amicos de Boiro organiza un programa de visitas políticas en su Centro de Día. “Será un espazo de encontro e diálogo, no que as candidaturas poderán explicar as súas prioridades e as persoas participantes poderán preguntar, opinar e coñecer de primeira man as propostas”.

La próxima cita es este jueves 19, a las 11:00 horas. La líder de las listas al Congreo por A Coruña del PP, Fabiola García, y Nolo Romero, integrante gestora del PP del municipio, visitarán Amicos. Mañana, viernes 20, se pasará Podemos, con Isabel Faraldo y Lucas Meda, por el Congreso de A Coruña y Pontevedra, respectivamente, a las 11:30 horas. A las 15:30, Vox, participantes aun por determinar.