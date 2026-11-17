Visita del PSdeG al centro de Amicos en Boiro Cedida

El PSdeG-PSOE visitó ayer el centro de Amicos, en Boiro, para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la entidad y participar en un encuentro con las personas usuarias y sus responsables, en el marco de la iniciativa «A miña voz, o meu voto», impulsada para favorecer la participación política de las personas con discapacidad en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En la visita por la sede boirense, participaron Obdulia Taboadela, cabeza de lista socialista al Congreso; Ana Alvite, candidata número tres al Congreso; y Sindo Guinarte, candidato al Senado, que agradecieron la invitación de la entidad y destacaron la importancia de garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones, según apuntan los socialistas.

"Neste momento creo que os partidos políticos o que mái temos que poñer en valor que estas persoas teñen o dereito a votar. E con estos pequenos deterioros, precisan de máis tempo para elexir a quen queren votar. Paréceme de vital importancia que nos acerquemos, que coma nós virán outras formacións, para decidir o seu voto", expuso Ana Alvite antes de la ronda de preguntas para explicar su candidatura.