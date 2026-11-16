Una de las asambleas generales de la ABE Cedida

La pérdida de negocios locales es en detrimento del patrimonio de un lugar. Para evitar este problema que no es específico de O Barbanza, la Asociación Boirense de Empresas presenta Transita ABE, un nuevo programa de acompañamiento para favorecer la continuidad de los negocios locales y para enfrentarse a uno de los grandes retos, el relevo generacional.

La iniciativa nace con la voluntad de anticiparse al cierre de negocios viables que, en muchos casos, no desaparecen por falta de actividad o rentabilidad, como explica la asociación, sino por la ausencia de una persona que pueda darles continuidad cuando llega la jubilación de las personas titulares o no existe un relevo familiar.

Será un itinerario de acompañamiento en seis etapas: detectar, preparar, conectar, tramitar, activar y consolidar. Comenzarán con un trabajo de diagnóstico preventivo en el tejido empresarial, mediante una Enquisa de Madurez e Sucesión Comercial que permitirá identificar negocios que puedan necesitar un proceso de relevo a corto, medio y largo plazo. El objetivo es complementar los recursos públicos existentes con un acompañamiento próximo.