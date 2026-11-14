Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El ‘+Q Tapas’ convierte sus catas a ciegas en una experiencia de éxito

El balance de la iniciativa es muy positivo, que arrancó en Rianxo y continúa en Boiro este fin de semana

Paula Gil
Paula Gil
14/11/2026 22:30
La organización confía en mejorar los resultados de la última edición
El balance de la organización respecto a lo que va de edición es positivo
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La gastronomía es protagonista en O Barbanza de la mano del ‘+Q Tapas’, una iniciativa que, tras su paso por Rianxo, desembarca este fin de semana en Boiro con una amplia variedad de propuestas culinarias

Desde la organización realizan un balance muy positivo del desarrollo del evento y destacan especialmente la creatividad y originalidad de las elaboraciones presentadas por los establecimientos participantes, así como la buena acogida de las actividades complementarias. 

Uno de los principales indicadores de la gran aceptación de la programación ha sido la respuesta del público a las catas a ciegas

Tanto en Rianxo como en Boiro, estas actividades han completado la totalidad de las plazas disponibles, según confirman desde la organización. 

Se trata de una de las propuestas complementarias del evento, que permite ampliar la experiencia gastronómica más allá de la degustación de tapas.

La elevada demanda registrada en ambas localidades es valorada de manera muy positiva por los responsables de la iniciativa, que destacan el interés de los participantes por este tipo de actividades. 

De esta maneras, las catas a ciegas se consolidan como uno de los principales atractivos de la programación gastronómica. 

Las sensaciones, en general, son especialmente favorables después de la primera parada en Rianxo, donde la iniciativa permitió poner en valor la oferta gastronómica. 

Ahora, con Boiro como escenario, la organización mantiene su satisfacción por el desarrollo de esta edición, en la que los profesionales están apostando por elaboraciones diferentes con las que sorprender a los consumidores. 

En este sentido, aseguran estar “muy contentos” con el resultado de la propuesta y destacan que entre las tapas participantes se pueden encontrar creaciones “sorprendentes” y “muy novedosas”.

La variedad y la innovación se han convertido así en dos de los aspectos más destacados de esta edición, que busca ofrecer al público una experiencia gastronómica diferente y dar visibilidad al trabajo de los establecimiento hosteleros de los municipios participantes. 

La ruta, que concluye hoy en Boiro, continuará en A Pobra do Caramiñal del 20 al 22 de noviembre y finalizará en Ribeira los días 27, 28 y 29

Cambio de precio para mantener la "calidad" de las tapas

Esta edición también ha llegado acompañada de una actualización del precio de las tapas, que ha pasado de los 2,50 euros a los 3,50 euros. 

Aunque supone un incremento de un euro respecto a la anterior tarifa, desde la organización consideran que se trataba de una medida necesaria para preservar la calidad de las elaboraciones y permitir que los establecimientos continúen participando.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620