El ‘+Q Tapas’ convierte sus catas a ciegas en una experiencia de éxito

El balance de la organización respecto a lo que va de edición es positivo Cedida

La gastronomía es protagonista en O Barbanza de la mano del ‘+Q Tapas’, una iniciativa que, tras su paso por Rianxo, desembarca este fin de semana en Boiro con una amplia variedad de propuestas culinarias.

Desde la organización realizan un balance muy positivo del desarrollo del evento y destacan especialmente la creatividad y originalidad de las elaboraciones presentadas por los establecimientos participantes, así como la buena acogida de las actividades complementarias.

Uno de los principales indicadores de la gran aceptación de la programación ha sido la respuesta del público a las catas a ciegas.

Tanto en Rianxo como en Boiro, estas actividades han completado la totalidad de las plazas disponibles, según confirman desde la organización.

Se trata de una de las propuestas complementarias del evento, que permite ampliar la experiencia gastronómica más allá de la degustación de tapas.

La elevada demanda registrada en ambas localidades es valorada de manera muy positiva por los responsables de la iniciativa, que destacan el interés de los participantes por este tipo de actividades.

De esta maneras, las catas a ciegas se consolidan como uno de los principales atractivos de la programación gastronómica.

Las sensaciones, en general, son especialmente favorables después de la primera parada en Rianxo, donde la iniciativa permitió poner en valor la oferta gastronómica.

Ahora, con Boiro como escenario, la organización mantiene su satisfacción por el desarrollo de esta edición, en la que los profesionales están apostando por elaboraciones diferentes con las que sorprender a los consumidores.

En este sentido, aseguran estar “muy contentos” con el resultado de la propuesta y destacan que entre las tapas participantes se pueden encontrar creaciones “sorprendentes” y “muy novedosas”.

La variedad y la innovación se han convertido así en dos de los aspectos más destacados de esta edición, que busca ofrecer al público una experiencia gastronómica diferente y dar visibilidad al trabajo de los establecimiento hosteleros de los municipios participantes.

La ruta, que concluye hoy en Boiro, continuará en A Pobra do Caramiñal del 20 al 22 de noviembre y finalizará en Ribeira los días 27, 28 y 29.