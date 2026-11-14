Barbantia celebra el doce de diciembre su fiesta anual de la cultura

Foto de familia de los premiados y las diferentes autoridades asistentes al acto de entrega de los XIX Premio Barbantia da Cultura 2025 Cedida

La Asociación Cultural Barbantia celebrará el próximo doce de diciembre su gran fiesta anual de la cultura, una cita en la que presentará el volumen número 22 del Anuario de Estudos do Barbanza 2026 y hará entrega de los XX Premios Barbantia de la Cultura.

Los galardones reconocerán la trayectoria de artistas, escritores, agentes culturales e iniciativas que contribuyen al desarrollo y la difusión de la cultura en la comarca.

Los premiados serán elegidos por los socios y socias de la entidad a partir de una relación de personas y proyectos previamente nominados.

El plazo para participar en las votaciones permanecerá abierto hasta el próximo treinta de noviembre. Cada socio deberá escoger un único nombre por categoría.

La entrega de los premios tendrá lugar a las 12.30 horas en el Teatro-Cine Elma de A Pobra do Caramiñal, en una celebración que reunirá a representantes del ámbito cultural de la comarca.

Dos citas para noviembre

Como antesala de esta celebración, Barbantia desarrollará dos encuentros literarios: el veinte en la Casa Veciñal de Cespón, en Boiro, y el 27 en el Centro Cultural Lustres de Rivas de Ribeira.

Barbantia reafirma así su apuesta por la promoción de la creación literaria.