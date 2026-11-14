A Gamela, 25 años navegando por la memoria marinera de Cabo de Cruz

El mar ha sido mucho más que un medio de vida para Cabo de Cruz Cedida

El mar ha sido mucho más que un medio de vida para Cabo de Cruz. Ha marcado su identidad, impulsando su crecimiento y definiendo buena parte de la historia de sus vecinos.

Conservar ese legado y evitar que caiga en el olvido es precisamente el propósito con el que nació A Gamela, una asociación que acaba de cumplir 25 años de trayectoria dedicada a la defensa y recuperación de la cultura marítima tradicional.

La entidad, cuya fundación formal se remonta al seis de noviembre de 2001, celebra este aniversario con la satisfacción de haber mantenido viva una labor que comenzó varios años antes.

“Chegar ata aquí significa un éxito da asociación, tanto pola traxectoria como pola actividade que se foi desenvolvendo”, explica Antón Vidal, miembro de la directiva y de la Comisión de Cultura.

Aunque su constitución oficial no llegó hasta comienzos de siglo, los orígenes de A Gamela se encuentran en 1993, cuando una embarcación tradicional de Cabo de Cruz participó en el primer encuentro de este tipo celebrado en Ribeira.

Aquel acontecimiento sirvió para poner en contacto a personas preocupadas por la conservación de las embarcaciones y las tradiciones marineras, y terminó impulsando la creación de una entidad que diese continuidad a ese movimiento.

Uno de los primeros grandes pasos fue recuperar la gamela Esperanza, una embarcación que había permanecido en el puerto de Cabo de Cruz y que acabaría convirtiéndose en el símbolo de los inicios de la asociación.

Su historia también explica el nombre que acompaña ahora a los actos del aniversario: ‘Xornadas de Esperanza e Liberdade’. El patrimonio de la asociación ha ido creciendo poco a poco.

Actualmente cuenta con dos gamelas y una buceta, esta última incorporada gracias a la donación de una vecina.

Tres embarcaciones con las que A Gamela participa en encuentros de cultura marítima por todo el litoral gallego y mantiene viva la navegación tradicional.

Pero su actividad no se limita a recuperar barcos. La entidad también ha trabajado en la documentación y divulgación de la historia marinera local, con publicaciones, charlas, recopilaciones fotográficas y grabaciones a personas mayores para preservar sus recuerdos.

Las artes y los sistemas de pesca tradicionales forman parte también de esa memoria que la asociación trata de proteger.

Las redes utilizadas para distintas modalidades de pesca, junto con barcos como lanchas, las dornas o las embarcaciones de cerco, forman parte de un pasado que corre el riesgo de desaparecer si no se conserva y transmite.

“Están desaparecendo os sistemas de pesca e as artes que se utilizaban. Hai que lembrar que en Cabo se empregaron redes e aparellos que tamén forman parte da nosa historia”, advierte Vidal Sánchez.

A ello se suma la dificultad de mantener las embarcaciones de madera, cuyas reparaciones requieren una inversión importante para entidades que, como A Gamela, cuentan con recursos limitados.

Perspectiva de futuro

Vidal considera que todavía existe cierta distancia entre las nuevas generaciones y el significado que tuvo el trabajo en el mar para sus antepasados.

Aunque reconoce que hay jóvenes incorporándose a la asociación, cree que es necesario acercarles la historia de aquellas campañas pesqueras y las duras condiciones en las que trabajaban los marineros.

“Hai que transmitirlles iso ás novas xeracións, á xente nova que teña interese por coñecer o pasado mariñeiro deste pobo”, señala.

Actualmente, A Gamela cuenta con alrededor de cincuenta socios, según las estimaciones de Vidal, quien destaca la incorporación de personas nuevas a la directiva.

Un relevo que ofrece motivos para el optimismo, aunque reconoce que el futuro de cualquier asociación depende de que ese compromiso se mantenga en el tiempo.

"O mar foi case todo para nós"

Después de 25 años de actividad, el mensaje que A Gamela quiere trasladar a sus vecinos es, sobre todo, una invitación a recordar.

A no perder de vista de dónde viene Cabo de Cruz y el papel que desempeñó el mar en su desarrollo económico y social.

“Hai que ter en conta que non vimos dunha industria manufactureira desas, vimos do mar”, afirma Vidal.

Una mirada al pasado que no pretende quedarse en la nostalgia, sino servir de punto de partida para seguir construyendo el futuro.

Si dependiese de sus integrantes, que la travesía continúe, al menos, otros 25 años.