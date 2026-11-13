David Perdomo será el encargado de presentar los premios ABE a la Excelencia Empresarial

Premiados en la edición del año pasado Cedida

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) ultima los preparativos de la gala de entrega de los premios a la Excelencia Empresarial 2026, que tendrá lugar el veinte de noviembre en la Pousada da Galiza Imaxinaria.

La cita reunirá a representantes del tejido empresarial local en una velada dedicada a reconocer el talento, el esfuerzo y la trayectoria de las empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo económico del municipio.

El encargado de conducir el acto será el humorista y actor gallego David Perdomo, cuya participación era uno de los secretos mejor guardados de esta edición.

La ceremonia contará también con la participación de representantes de las empresas premiadas en la pasada edición, que serán los encargados de entregar los galardones a los nuevos distinguidos en las categorías de Mejor Comercio y Mejor Empresa.

La música también tendrá un papel destacado durante la velada, con la actuación de la cantante Chiña, que pondrá banda sonora a la celebración.

Entre las novedades de este año figura la incorporación de un fotomatón, en el que los asistentes podrán llevarse una tira de fotografía como recuerdo del evento.

Además, se mantendrá el tradicional photocall para inmortalizar la llegada de los invitados.

Una vez finalizada la entrega de premios, la jornada continuará con un encuentro gastronómico en el que los participantes podrán compartir un vino y degustar diferentes pinchos en un ambiente distendido, favoreciendo el intercambio de impresiones entre los asistentes.