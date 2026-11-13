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Boiro

Boiro incorpora cuarenta nuevos participantes a su programa de compostaje doméstico

Esta iniciativa busca fomentar la separación y el aprovechamiento de los residuos orgánicos en los hogares

Paula Gil
Paula Gil
13/11/2026 17:59
Imagen de la entrega de composteros dentro del programa
Imagen de la entrega de composteros dentro del programa
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El Concello continúa ampliando su programa de Compostaje Doméstico con la incorporación de cuarenta nuevos compostadores, donados por Sogama. 

Esta iniciativa busca fomentar la separación y el aprovechamiento de los residuos orgánicos en los hogares, promover hábitos más responsables y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible. 

Durante el encuentro, la concejala de Medio Ambiente, Olga González, agradeció la implicación de los hogares que ya participan en el programa y de aquellos que se suman cada nueva edición. 

La edil destacó que esta colaboración permite reducir progresivamente la cantidad de residuos que se depositan en los contenedores, disminuyendo el impacto ambiental y favoreciendo el aprovechamiento de los recursos naturales. 

El programa municipal comenzó en 2019, y desde entonces, el Concello ha distribuido ya un total de 450 compostadores en viviendas unifamiliares de todo el municipio. 

Según los datos recogidos, el uso de estos dispositivos permite ahorrar entre 600 y 800 litros de residuos orgánicos por familia en la gestión de la basura. 

De esta manera, el compostaje doméstico contribuye a reducir el volumen de desperdicios convirtiéndolos así en un recurso útil. 

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