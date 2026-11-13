Boiro destina 140.000 a renovar el vial principal del polígono de Espiñeira

Romero y Ruiz durante su visita al polígono industrial de Espiñeira Cedida

El Concello está llevando a cabo las obras de mejora y acondicionamiento de la infraestructura viaria de la primera fase del parque empresarial de Espiñeira, una actuación que cuenta con un presupuesto total de 140.629,04 euros y que tiene como finalidad renovar el estado de uno de los principales viales de acceso y circulación de este espacio industrial.

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luis Ruiz, se desplazaron hasta la zona para conocer de primera mano el desarrollo de los trabajos y comprobar la evolución de las actuaciones que se están ejecutando.

La intervención se centra en la mejora del asfaltado de la calzada, así como en el repintado de la señalización horizontal.

Estas actuaciones permitirán recuperar unas condiciones adecuadas del firme y mejorar la visibilidad de las marcas viarias, contribuyendo así a incrementar la seguridad y la comodidad de los desplazamientos tanto para los trabajadores como para las personas usuarias de las instalaciones empresariales.

Este vial soporta diariamente un volumen considerable de tráfico, en el que tienen una presencia destacada los vehículos pesados vinculados a la actividad industrial y al transporte de mercancías.

Por esta razón, disponer de una calzada en buenas condiciones resulta fundamental para garantizar una circulación fluida y facilitar el normal desarrollo de la actividad económica.

El estado del firme y de la señalización horizontal presentaban un deterioro significativo como consecuencia del uso continuado de la vía.

Con la ejecución de estos trabajos, el Concello busca mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y facilitar los accesos a las distintas instalaciones y empresariales del parque.

La actuación forma parte del trabajo que el gobierno local viene desarrollando durante los últimos años para modernizar y mejorar progresivamente las infraestructuras del parque empresarial de Espiñeira en el municipio de Boiro.