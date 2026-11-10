El Concello de Boiro anuncia unas mejoras en las tuberías de la ETAP

Inicio de las obras del cambio de tuberías de la ETAP de Boiro Cedida

Boiro por fin toma cartas en el problema de suministro de agua. El Concello anuncia que van a renovar el tramo de tuberías de impulsión de la Estación de Tratamento de Auga Potable municipal. Destinan a este esfuerzo un importe de 96.355 euros con el que pretenden renovar las estructuras actuales de fibrocemento así como los sistemas de purga en los puntos altos y válvulas en los bajos. Este año se produjeron diversos cortes de agua y los vecinos y vecinas apuntan a un problema de falta de potencia en el suministro. El gobierno local ha achacado dichos fallos a el aumento de demanda por turismo y uso en los meses de veranos, pero como apuntan desde la Asociación de Vecinos ‘A Unión’ de Santa María do Castro, es algo que no entienden porque “en Boiro hay agua”:

Para evitar que sigan ocurriendo estos problemas, el Concello traslada una serie de actuaciones para aumentar la capacidad de respuesta ante episodios de seca y picos de demanda. La renovación de tuberías es la primera que denominan medidas a corto plazo. En cambio, a medio plazo, le sigue la mejora de captación de agua en las concesiones actuales de los ríos municipales para incrementar la capacidad global; o el estudio para el uso de pozos de barrena en minas o manantiales para reforzar zonas concretas.

En este lote, se incluye el incremento de acumulación para mejorar la capacidad de los depósitos secundarios para dar soporte complementario a la red. Sin embargo, en este punto no incluyen ninguna mención a la moción de un depósito en zonas altas del municipio, especialmente en Espiñeira, que cómo se ha visto en los problemas de los últimos meses, es una de las zonas que suele estar más afectada. Añaden, por último, una auditoría contra fugas y doble control en grandes consumidores industriales para el control intensivo de pérdidas, zonificando las áreas críticas.

“Estas medidas a medio prazo fundaméntanse en dous factores que son o climático e o aumento poboacional. En canto ao factor climático, de acordo cos datos de Meteogalicia, as precipitacións acumuladas nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro de 2026 en Boiro sitúanse nos 93 litros por metro cadrado, o que supón un descenso do 54% respecto ao 2025, o que reflexa como a situación de seca incidiu gravemente no servizo de abastecemento”, trasladan desde el Concello.

El gobierno local estima un crecimiento del turismo, alcanzando 55.000 visitantes en 2030 Con datos de el INE, la plataforma Sistema de Intelixencia Turística da Xunta y Turismo Rías Baixas, el Concello recoge que el municipio pasó de 38.000 visitantes registrados en 2023 a 47.000 en 2026, lo que representa un incremento superior al 23% en cuatro años. Llegó a soportar picos de población superiores a las 36.000 personas entre el 15 de julio y el 15 de agosto. El aumento de presión estacional va acompañado de un incremento de la oferta turística, en el que explican que desde 2023, el municipio incorporó 82 nuevas plazas de alojamiento rurales y 47 nuevas unidades de alojamiento por la transformación de locales comerciales. Apuntan a la posibilidad del continuo crecimiento de esta afluencia, estiman poder alcanzar 55.000 visitantes en la temporada estival del año 2030. Esto podría suponer una escalada del consumo extra diario de los recursos hídricos por encima de los 12.000 metros cúbicos al día en los meses de menores precipitaciones, por lo que “é preciso proxectar actuacións que solucionen o problema actual e outras que permitan anticiparse aos que están por vir”.

El gobierno local añade a este factor el incremento de población y turismo. Si bien el problema del agua lleva siendo un tema recurrente en los Plenos locales, por fin el gobierno destina esfuerzos a solucionarlo, como pedían los partidos, especialmente Boiro Novo. Así, también responden a una de las increpaciones que se les hizo cuando apoyaron políticas turísticas, ante no solucionar previamente los servicios necesarios para soportar los posibles aumentos de visitantes.