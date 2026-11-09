Veinticinco aniversario de la asociación cultural A Gamela en el Centro Social de Cabo de Cruz

A Gamela DA

El Concello de Boiro presenta su agenda de actividades para el mes de noviembre.

El jueves 12 el Centro Social de Abanqueiro acoge ‘As tolas que non o eran’, taller sobre las internas de Conxo y el uso de la psiquiatría como herramienta de control de la disidencia femenina. Impartido por Carmen V. Valiña, a partir de las 16:30 horas. El viernes 13, ‘comedIA’, una representación teatral de Psícores para público familiar en el mismo espacio a las 20:00 horas. Como no, la ruta de Tapas Barbanza Arousa coincidirá en el mismo fin de semana, en varios locales hosteleros de la zona.

En el Centro Social de Cabo de Cruz se conmemorará el 25 aniversario de la asociación cultural y de tradiciones marineras A Gamela. El viernes a partir de las 19:30 la proyección y coloquio de ‘A campana de Argus’. El sábado habrá varias actividades a partir de las 10:00, como conversas en la memoria.

Programan el magosto de la Asociación Cruceiro do Monxo Bealo en el pabellón da Lomba a partir de las 20:00 horas. Por último, otra jornada del ciclo de cine Mestre Mateo en el Centro Social de Boiro. Proyectarán la película ‘As liñas descontinuas’ de 2025, dirigida por Anxos Fazáns.