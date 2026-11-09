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Diario de Arousa

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Boiro

A ABE anuncia os gañadores dos Premios á Excelencia Empresarial 2026

Baten o récord histórico de participación nesta edición

Redacción Arousa
09/11/2026 18:03
Premios ABE 2025 -_REV9311 - Lino Escuris
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Cedida
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A Asociación Boirense de Empresas (ABE) vén de anunciar os gañadores da edición 2026 dos Premios ABE á Excelencia Empresarial, uns recoñecementos que distinguen o traballo, a traxectoria e a contribución das empresas ao desenvolvemento económico e social de Boiro.

Nesta edición, os premios recoñecen a Panadería Ourille, na categoría de Mellor Comercio; Mascolor Comunicación, na de Mellor Empresa; e Gerardo Triñanes, que recibirá o Premio de Honra ABE 2026. A convocatoria acadou ademais unha participación histórica, con 77 empresas votantes e 902 votos emitidos.

A implicación dos asociados tamén se reflicte na amplitude da participación: 61 comercios distintos recibiron votos e 75 empresas foron obxecto de votación nas diferentes categorías. Os resultados estiveron moi axustados, o que evidencia o elevado nivel e a diversidade do tecido empresarial de Boiro, así como a dificultade de escoller entre tantos negocios que merecen ser recoñecidos.

A gala de entrega dos Premios ABE á Excelencia Empresarial 2026 terá lugar o venres 20 de novembro na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro. Será unha noite de encontro e celebración do empresariado local

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