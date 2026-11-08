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Diario de Arousa

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Boiro

Juan Fontaíña | “A arte galega diría que é máis interesante que a que vén de fóra”

Artista ribeirense que presentou onte a súa cuarta mostra individual na galería La Doce de Boiro

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
08/11/2026 12:44
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uan Fontaíña, o artista da nova mostra en Boiro
Cedida
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Juan Fontaíña inaugurou onte a súa nova mostra na galería boirense La Doce. O artista ribeirense presentou unha colección de obras nas que se cuestiona a memoria e os materiais constructivos, baixo o título ‘Permancias e Vestixios’. O acto de apertura foi ás 20:30 horas, e permanecerá na galería ata o 9 de decembro. Esta é a cuarta mostra individual que presenta Fontaíña,  formada por unha composición de oito pezas e sete a maiores.

De que trata esta mostra? 

Vai de permanencias e vestixios, recolle unha serie de traballos ao redor de tres eixos principales: a pegada, o territorio e a materia. O seu interese, ou polo menos como eu o considero, é que recolle unha conxunción destes, o territorio afonda no pasado e na pegada, e os proxecta cara o futuro. Hai unha serie de experimentación ademáis, diversos procesos de baldeirado e traballos con formigón, para darlle forma á miña visión. Son obxetos que teñen relación coa experiencia, as persoas. Aínda que eu interveño como artista, isto non é como pintar, o que procuro é acercarme á temporalidade e á identidade de territorio.

Se ten relación co territorio, estes obxetos son do Barbanza?

Pois mira, diría que si, creo que todos os elementos que emprego nesta exposición son da contorna. .

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Acto de apertura na galería La Doce
Cedida

Considera que ten algunha vontade arqueolóxica, diría que esa é a súa línea artística?

Non é que me interese o antropolóxico estrictamente, interésame a relación co espazo. Supoño que as dúas cousas van da man, pero a miña expresión artística non se reduce a iso. Pero máis que unha documentación histórica, expreso a miña ollada na procura da memoria e a pegada no espazo.

Costou chegar a desenvolver o seu estilo artístico?

No meu caso foi algo natural. Vas tendo anos, xa teño fillos, e vas collendo experiencia. Creo que é algo natural, esta fixación co patrimonio e o entorno é algo meu, teño fotografía, emulsión planchas... E sempre fun visitando os entornos pequeiros da zona, os muíños, lavadoiros. Creo que tendemos a idealizar o patrimonio, para a miña avoa o lavadoiro ten outro significado, de traballo, eu dedícome a observalo.

Adícase integramente á arte?

Son profesor na Facultade de Belas Artes, e traballo no meu doutorado, ao que lle estou metendo horas de traballo a vista de presentalo..

Esta visión única artística trasladala docencia?

Nas miñas aulas, eu sempre digo que do local ao global. Hai que coñecer o contexto, pero temos que saber o que fan os nosos compañeiros. Cando poño un exemplo, meto un referente de fóra e unha muller de aquí. O bo que temos en Galicia é que estamos todos conectados, coñecémonos os uns aos outros. E a nivel artístico, tamén o fago, contar con referentes locais axuda porque temos as mesmas preocupacións, e o noso é máis interesantes que o que vén fora.

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