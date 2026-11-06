La Xunta concede el Selo Mercado Excelente a la Praza de Abastos de Boiro

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La Xunta concede a la Praza de Abastos de Boiro el Selo de Mercado Excelente. El mercado boirense cuenta con medio centenar de puestos de venta con una amplia variedad de productos frescos, de proximidad y calidad óptima, como pescado, marisco, carne, fruta y verduras. También conservas, congelados y flores, o puestos de arreglos de costura y hostelería, lo que le hace recibir esta distinción.

La entrega del reconocimiento será en los próximos días. La Xunta premia el avance en el objetivo de alcanzar los 25 espacios con esta distinción en 2030, aspecto recogido en el Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2023.

El sello identifica aquellas instalaciones que destacan por su modernidad, innovación y dinamización, sin perder su autenticidad, tradición y trato personalizado. El de Boiro será el octavo espacio en contar con el distintivo, junto con Ribeira, Vilagarcía de Arousa, Tomiño, Pontedeume, Carballo, Ponteareas y Tui.

Este reconocimiento es fruto de un trabajo conjunto entre las administraciones autonómicas y locales en el marco de la apuesta por un modelo de excelencia que sirva como referente de calidad, innovación y compromiso con la ciudadanía, así lo remarcan desde la Xunta. Un cometido para consolidar las plazas de abastos como puntos neurálgicos de la comercialización de productos frescos de proximidad, además de como centros de actividades complementarias que inciden de forma decidida en la dinamización de las vidas y ciudades gallegas.