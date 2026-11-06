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Boiro

Jealsa le entrega un cheque de 6.000 euros recaudados a la Fundación Stop Leucemia

Redacción Arousa
06/11/2026 20:49
Jealsa Andaina Solidaria
Ceremonia de entrega del cheque a la Fundación Stop Leucemia
Cedida
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La VI Andaina Solidaria Jealsa entrega un cheque por un importe de 6.000 euros recaudados a la Fundación Stop Leucemia, el broche final de una iniciativa que ha logrado no solo ha conseguido reunir esta suma, sino también visibilizar la importancia del labor de esta asociación. 

Formaron parte de la entrega representantes de las empresas colaboradoras, de la sociedad deportiva Barbantia Roda, el concejal de Deportes, Marcos Fajardo, y la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa. Se entrega el cheque a la investigadora Ana Tarrio Suárez en representación de la Fundación. La joven puso en valor que “el éxito de esta iniciativa va mucho más allá de la cantidad recaudada. Dar visibilidad a la Fundación Stop Leucemia, difundir su labor y sensibilizar a la sociedad son objetivos igualmente importantes”.

Marga Hermo, manifestó “queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas organizadoras y colaboradoras, entidades, voluntarios y asistentes que han hecho posible esto. El verdadero valor no sólo es la cantidad recaudada, sino la consciencia y la puesta en valor del trabajo que realizan los investigadores para que enfermedades como el cáncer hematológico tengan cada vez un mejor prognóstico”.

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