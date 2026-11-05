Pazo de Goiáns acogerá dos charlas sobre ocio nocturno y uso de pantallas en la juventud

Pazo de Goiáns Cedida

El Concello de Boiro, en marco del Proyecto EnClave 2026/2027, desarrolla un programa destinado a familias y docentes nombrado ‘Boiro en familia’. Se trata de un espacio de información, orientación, formación y acompañamiento familiar y charlas formativas para familias, alumnado y docentes con personal especializado.

En el mes de noviembre están programadas dos charlas dentro de la iniciativa. La primera será el próximo lunes a las 18:30 horas en el Pazo de Goiáns, 'Normativa e perigos no ocio nocturno'. La sesión será impartida por Martín Camba, agente de la Policía Local en Santiago de Compostela, y en ella compartirá información práctica para prevenir riesgos y acompañar mejor a los adolescentes.

La segunda charla que se programa este mes será el viernes 27 a las 18:30 horas en el mismo espacio, 'Pantallas, móbiles e redes: claves prácticas para familias de nenos, nenas e adolescentes'. Alberto Soler dará esta sesión, psicólogo general sanitario, escritor y divulgador. Será sobre el uso de pantallas y redes sociales durante la infancia y la adolescencia.