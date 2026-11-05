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Boiro

Boiro abre plazo para solicitar la instalación de terrazas en la vía pública durante el próximo año

Redacción Arousa
05/11/2026 07:45
Gente paseando por las calles de Boiro
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El Concello de Boiro abre el plazo para la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública para el año 2027. La solicitud debe hacerse anualmente mediante la sede electrónica.

Segundo regula la Ordenanza municipal de terrazas en la vía pública, la instalación apara todo el año debe solicitarse entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre del año anterior al pedido. Para el periodo estival, se puede hacer en el mismo plazo, aunque también existe un periodo extraordinario el 1 de marzo o el 15 de abril. En el caso de Semana Santa, se puede pedir diez días antes.

El Concello explica que las autorizaciones tienen vigencia anual, no se podrá instalar ninguna terraza que no esté debidamente tramitada. Del mismo modo, la instalación de terrazas en la vía pública está sujeta a unas normas, reguladas por dicha Ordenanza. En dicha norma, se explica que las terrazas tendrán que cerrar a medianoche, excepto de viernes a domingo y festivos.

La documentación necesaria para tramitar la solicitud y toda la información sobre el procedimiento está a disposición de las personas interesadas en la web municipal y en los servicios de Recadación del Concello de Boiro.

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