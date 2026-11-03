La oposición afea la falta de consenso para la ubicación de la perrera de Triñáns, en Boiro

Pleno extraordinario en Boiro Cedida

El Pleno extraordinario de Boiro celebrado esta semana muestra una corporación completamente dividida, con cada uno de los puntos aprobados tan solo apoyado por el gobierno, con abstenciones y votos en contra de toda la oposición, independientemente del grupo.

Uno de los temas que más resaltó esta situación fue la aprobación del crédito extraordinario para tramitar la construcción de una perrera en Triñáns. Ruiz, explicó que la localización, uno de los aspectos criticados por estar cerca de un núcleo poblacional, fue escogido porque está “ao outro lado da ladeira para non molestar aos veciños de Triñáns, e o suficiente lonxe dos de Romarís”.

La oposición se muestra escéptica, por un lado Boiro Novo, por cómo plantean abastecer de agua esta nueva instalación con los problemas de presión y cortes de la zona. Otros grupos como el PP se muestran alarmados ante la falta de financiación, proyecto y acuerdo con los vecinos para instalar un lugar de estas características allí. .

Otros de los puntos tratados fueron la aprobación inicial del reglamento municipal de mercados del Concello de Boiro y la corrección de un error aritmético en el POS+AD 4/2026, todos aprobados con votos a favor del gobierno socialista.