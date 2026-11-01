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Boiro

Boiro llevará a votación en el Pleno su nuevo reglamento municipal de mercados

La sesión se cerrará con el sorteo para determinar la composición de las meses electorales

Paula Gil
Paula Gil
01/11/2026 22:30
Imagen de archivo de un Pleno anterior celebrado en el Concello
Imagen de archivo de un Pleno anterior celebrado en el Concello
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El Concello de Boiro celebrará, a partir de las 20.00 horas, un Pleno extraordinario en el que se abordará, entre otros asuntos, la aprobación inicial del nuevo reglamento municipal de mercados.

Este será el primero de los cuatro puntos incluidos en el orden del día. La Corporación tendrá que pronunciarse sobre la aprobación inicial de una normativa destinada a regular este servicio municipal, que posteriormente deberá continuar con la correspondiente tramitación administración antes de su entrada en vigor.

Otro de los asuntos de mayor peso será la aprobación definitiva del crédito extraordinario 3/2026. Esta modificación presupuestaria ya pasó por el Pleno ordinario celebrado el pasado 17 de septiembre, cuándo salió adelante de forma inicial con nueve votos favorables del PSOE

El Partido Popular y BNG votaron en contra, sumando siete votos, mientras que Boiro Novo optó por la abstención

Finalmente, la sesión plenaria se cerrará con el sorteo para determinar la composición de las meses electorales de cara a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. 

Se designarán así las personas que deberá formar parte de las distintas mesas del municipio durante la jornada electoral. 

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