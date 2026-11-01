Boiro llena noviembre de teatro y cine con una variada agenda cultural

La programación arrancará este viernes 6 de noviembre Cedida

El Concello continúa en noviembre con su programación de ‘Outono Cultural’, que incluye diferentes propuestas de teatro y cine en los centros sociales de Abanqueiro y Boiro.

La programación arrancará este viernes con la representación teatral de ‘Coralinda’.

La siguiente cita será dos días después con la proyección de ‘Deuses de pedra’.

El teatro regresará el viernes trece con ‘ComedIA’ y el domingo quince será el turno de ‘As liñas discontinuas’.

La agenda continuará el viernes veinte con ‘Carapuchiña Vermella’ y el cine le tomará el relevo el domingo 22.

Las últimas propuestas llegan el 27 y 29 de noviembre con el espectáculo familiar ‘Outras bolboretas’ y la película ‘O silencio herdado’, respectivamente.