Peñas Boiro AC organiza el 7 de noviembre su segunda cena solidaria a favor de BarbanTEA

Miembros de las entidades participantes sostienen el cartel oficial del evento Cedida

Peñas Boiro AC celebrará el próximo siete de noviembre la segunda edición de su cena solidaria, una iniciativa en la que este año destinará su recaudación a BarbanTEA, la asociación de familias de personas con trastorno del espectro autista (TEA) del Barbanza.

El encuentro tendrá lugar a las 22.00 horas en el restaurante Chicolino. El precio de la cena será de cincuenta euros, de los cuales cinco se donarán íntegramente a la entidad beneficiaria.

A esta cantidad se sumará lo recaudado mediante la venta de rifas para los sorteos presenciales de regalos, cedidos por establecimientos del comercio y la hostelería de Boiro.

Desde la organización confían en repetir la buena acogida de la primera edición. “El año pasado fue un éxito, tuvimos más de 200 inscritos, y este año esperamos mantener esa cifra y recaudar lo máximo posible para BarbanTEA”, señaló el presidente de Peñas Boiro AC, David Laíño.

La directora de la asociación, Patricia Halcón, explicó que los fondos obtenidos a través de esta iniciativa y de otras actividades solidarias se destinan a financiar los servicios que presta la asociación.

“Todo lo recaudado en esta y otras iniciativas va destinado a las actividades que realizamos de información y terapias para las familias”, concluyó.