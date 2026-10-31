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Boiro

Boiro pone en marcha un Aula Mentor para la formación a distancia

El sistema permite realizar la inscripción de manera flexible durante todo el año

Paula Gil
Paula Gil
31/10/2026 20:00
Imagen de archivo de un ordenador portátil
Los cursos tienen una duración estimada de dos meses
Cedida
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El Concello pone en marcha el Aula Mentor en el Centro Social de Boiro, un nuevo servicio de formación abierta, flexible y a distancia que permitirá a la ciudadanía ampliar conocimientos, adquirir nuevas competencias y avanzar en su desarrollo personal y profesional.

La propuesta pone a disposición de las personas interesadas un amplio catálogo de cursos, organizados en distintas áreas formativas e itinerarios, que permiten acreditar estándares de competencia. 

Una de las principales características de este sistema es que no requiere conocimientos ni requisitos previos para matricularse y permite realizar la inscripción de manera flexible durante todo el año

Los cursos tienen una duración estimada de dos meses y se desarrollan a través de una plataforma virtual en la que el alumnado puede consultar los materiales de estudio disponibles. 

La iniciativa forma parte del programa Aula Mentor, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en colaboración con otras instituciones, con el objetivo de mejorar la cualificación de las personas adultas y favorecer el desarrollo de sus capacidades personales y profesionales.

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