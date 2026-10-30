Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Más de 14.000 euros en material para Protección de Civil de Boiro

Entre las nuevas adquisiciones se encuentran prendas técnicas forestales, un cañón de calor y un generador eléctrico

Paula Gil
Paula Gil
30/10/2026 19:56
Dos miembros de Protección Civil durante una intervención
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Boiro ha recibido dos subvenciones de la Diputación de A Coruña por un importe de 14.310,50 euros, destinadas a financiar inversiones del Servicio de Protección Civil y Emergencias durante el presente año. 

El alcalde de la localidad, José Ramón Romero, visitó la base para conocer de primera mano el material adquirido gracias a estas ayudas, cuyo objetivo es reforzar los medios de los que dispone la agrupación de voluntarios para atender las necesidades de la ciudadanía. 

Entre las nuevas adquisiciones se encuentran prendas técnicas forestales para el personal, un cañón de calor y un generador eléctrico. Estos recursos permitirán facilitar las intervenciones del servicio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620