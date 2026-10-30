Más de 14.000 euros en material para Protección de Civil de Boiro

Dos miembros de Protección Civil durante una intervención Cedida

El Concello de Boiro ha recibido dos subvenciones de la Diputación de A Coruña por un importe de 14.310,50 euros, destinadas a financiar inversiones del Servicio de Protección Civil y Emergencias durante el presente año.

El alcalde de la localidad, José Ramón Romero, visitó la base para conocer de primera mano el material adquirido gracias a estas ayudas, cuyo objetivo es reforzar los medios de los que dispone la agrupación de voluntarios para atender las necesidades de la ciudadanía.

Entre las nuevas adquisiciones se encuentran prendas técnicas forestales para el personal, un cañón de calor y un generador eléctrico. Estos recursos permitirán facilitar las intervenciones del servicio.