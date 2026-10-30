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Boiro

Boiro convoca una plaza de dirección jurídica para el CIM

El acceso a este puesto se realizará mediante el sistema de oposición en turno libre

Paula Gil
Paula Gil
30/10/2026 19:57
El plazo será de 20 días hábiles, contados a partir del 29 de octubre
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El Concello de Boiro ha convocado un proceso selectivo para cubrir una plaza de director abogado del Centro de Información a la Mujer (CIM).

El acceso a este puesto se realizará mediante el sistema de oposición en turno libre. Entre los requisitos exigidos figuran los establecidos para acceder al empleo público, como la nacionalidad, la capacidad funcional, la habilitación y la compatibilidad. 

Además, será necesario contar con el grado en Derecho, formación específica en materia de igualdad y experiencia en asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades por razón de género. 

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes a través del Registro General o desde la sede electrónica del Concello de Boiro. El plazo será de 20 días hábiles, contados a partir del 29 de octubre.

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