El Club Voleibol de Cabo de Cruz mantiene su deuda de 60.000 euros

El Club Voleibol de Cabo de Cruz Club Voleibol Cabo de Cruz

El Club Voleibol Cabo de Cruz debe, según procedimientos de la Audiencia Provincial de A Coruña en Santiago de Compostela, 60.000 euros a la mercantil Bildu S.L. El club federado recurrió a la sentencia este verano, en la que finalmente se desestimó dicha apelación. Actualmente, la organización estima que han devuelto cerca de 30.000 euros de un importe que ha ido creciendo con los años.

Todo esto comenzaba en 2021, cuando la sociedad Bildu S.L. y el Club Voleibol de Cabo de Cruz celebraban un contrato de préstamo el 28 de enero por importe de 60.000 euros, pactando que se devolverían por el club deportivo demandado en el plazo de un año. Ocho meses después, las mismas partes suscribieron un acuerdo cuya clausula quinta reorganizaba los métodos de pago del importe de 59.200 euros de la siguiente forma: el primer importe sería de 30.000 antes del 31 de diciembre de 2021, aunque el club abonaría inmediatamente el dinero tras el cobro de la subvención de “lucro cesante”; el segundo y tercero serían de 14.600 cada uno, se efectuarían antes de 31 de diciembre de 2022 y del fin de año de 2023. En los dos últimos casos se hacían referencia a dos otras subvenciones, que como apunta la parte demandante, tras las que preveían una devolución inmediata anterior a las fechas límites para el caso de que el club las percibieran. Este es el punto contencioso entre las partes de este conflicto.

Por un lado, el Cabo de Cruz apela a la sentencia porque consideró que la interpretación del contrato era errónea. y que “la voluntad de las partes fue redactar un contrato con un reconocimiento de deuda y unos plazos de pago viables y factibles, vinculados a una inyección de dinero procedente de la subvención del lucro cesante, no lanzarse a un suicidio económico”. Por otro, está el sentido que le encuentra a dicho documento la sentencia apelada. En ella expresan que la redacción del documento es “clara”. “No se dice que la devolución de las cantidades o realización de los pagos queda condicionada a la percepción de las subvenciones. Se dice que los pagos deberán de ser realizados antes de unas fechas determinadas y se añade, tras un punto y seguido, que si se cobran unas subvencioneslos pagos se realizarán inmediatamente”.

Según los escritos de la apelación, no sólo se presentó una fecha original límite, si no que además, ese contrato se reformuló más tarde en beneficio del club. Este segundo, explican, que fijaba estas fechas, un pago anterior, inmediato, para el caso de una circunstancia (subvenciones en todos los casos) y luego una fecha límite si no se da la primera circunstancia. La Audiencia Provincial desestimó la apelación, confirmando la sentencia original de 2025, a la que se hace referencia en todo el texto.

La organización deportiva ya ha devuelto 30.000 euros

El Club Voleibol Cabo de Cruz expresa que ya han devuelto 30.000 euros de la deuda contraída con Bildu. La organización explica que actualmente la abogada que lleva el caso es la que sabe la cifra que debe la organización. Se entiende entonces, que la deuda ha ido aumentando con los años por intereses acordados en el acuerdo inicial, por lo que es posible que la cifra haya aumentado, aunque no confirmaron aún nada. Comentan que se encuentran en un proceso de trámites de negociación con los representantes de la empresa mercantil, para pactar una modificación del importe.