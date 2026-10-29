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Boiro

Bildu desmiente el pago de la deuda por el Club de Voleibol Cabo de Cruz

El abogado de la empresa expresa que "no hemos tenido contacto ni hemos comenzado ningún proceso de trámites”

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
29/10/2026 17:27
Club de Voleibol Cabo de Cruz, de Boiro
Club de Voleibol Cabo de Cruz, de Boiro
Club Voleibol Cabo de Cruz
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La empresa Bildu S.L. niega haber recibido un pago de la deuda contraída por el Club de Voleibol Cabo de Cruz. La organización deportiva debe a la empresa mercantil 59.200 euros, y sobre 27.000 euros de costes, según explica la segunda. Al club se le desestimó la apelación este verano. El abogado de Bildu, Yago Casales, expone que “la organización no ha devuelto un euro”. Esto contradice las declaraciones emitidas por Ana Segade del club deportivo que afirmaban haber devuelto 30.000 euros. Bildu expresa que no sólo no han recibido nada, si no que además “cuentan con documentos para respaldar esta afirmación”.

Su abogado recalca que el club “cobró todas las subvenciones” desde el préstamo, del 2021 hasta el 2026. Explica que la organización “voluntariamente no pagó”, algo que rompía una cláusula del contrato entre ambas entidades. Este punto recogía unas fechas para la devolución del importe en pagas, pero también que si el club recibía dichas subvenciones, deberían devolver el dinero de “forma inmediata”. “No he recibido una llamada por parte del club en ningún momento. A día 28 de septiembre, no hemos tenido contacto ni hemos comenzado ningún proceso de trámites”.

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